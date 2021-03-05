Начальник райотдела полиции обложил данью бизнес в городе

Платить ежемесячную дань вынуждены были предприниматели Каменского на Днепропетровщине.

В городе Каменское Днепропетровской области оперативники поймали с поличным заместителя начальника одного из отделений местного райуправления полиции. Как рассказал на своей странице в Фейсбук глава Нацполиции Игорь Клименко, задержанный подозревается в выбивании “дани“ с местных предпринимателей.

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По словам Клименко, 36-летний полицейский установил для предпринимателей свои “правила ведения бизнеса“. Ежемесячную дань он собирал независимо от того, была ли деятельность бизнесменов легальной или нет.

“Этот человек задержан оперативниками внутренней безопасности Нацполиции и следователями ГБР в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины “на горячем“. Конечно, он уволен из органов полиции“, - написал Клименко.

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Теперь правоохранителям предстоит выяснить, имел ли задержанный сообщников в своей незаконной деятельности.

“Знаете, в полиции действительно существует весомый некомплект. Но такие работники, как этот задержанный и ему подобные, нам не нужны“, - подытожил глава украинской полиции.

Напомним, в прошлом году о подозрении сообщено 1272 правоохранителям. Среди тех, кто оказался под подозрением, - пограничники, полицейские, сотрудники прокуратуры, СБУ, Государственной лесной охраны и других ведомств.