Большинство украинцев поддержали введение нового локдауна – опрос

Также большинство не против закрытия ресторанов, кафе, кинотеатров и спортзалов.

Большинство украинцев поддерживают введение нового локдауна, если в стране сильно вырастет заболеваемость COVID-19. При этом люди против закрытия общественного транспорта. Об этом стало известно по итогам опроса, который проводила группа “Рейтинг“.

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Так, введение нового жесткого карантина при росте заболеваемости коронавирусом поддержали 56% опрошенных. Против локдауна выступили 41% респондентов.

Примечательно, что большинство людей также поддержали закрытие некоторых видов бизнеса.

За закрытие кафе, ресторанов и кинотеатров на время потенциального карантина проголосовали две трети опрошенных. 58% поддержали закрытие спортзалов. 52% выступили за закрытие школ, а за закрытие детских садов – 47%.

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При этом около 80% граждан считают, что запрещать работу общественного транспорта не нужно.

Данный опрос проводился 2-3 марта по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка исследования составляет не более 2,9%.

Ранее был опубликован свежий рейтинг политических партий.