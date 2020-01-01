В Украине было 126 аллергических реакций на СOVID-вакцину

Практически все случаи аллергической реакции имели легкую форму.

В Украине на 10 000 привитых от коронавируса человек аллергическую реакцию на вакцину обнаружили только у 126 пациентов. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает “УНН“.

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По его словам, практически все случаи аллергической реакции имели легкую форму. За все время вакцинации произошел лишь один случай, который требовал наблюдения врачей. Через несколько дней вакцинированного отпустили домой в здоровом состоянии.

Степанов отметил, что вакцин достаточно. Все желающие смогут сделать прививки до конца текущего года.

На данный момент в предварительную очередь на вакцинацию от COVID-19 при помощи мобильного приложения и портала “Дія“ записалось более 127 тысяч человек.

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Вакцинация в Украине от коронавируса началась 24 февраля 2021 года. По состоянию на утро 5 марта первую прививку получили уже почти 12,5 тысяч украинцев.

Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 5 марта 2021 года было подтверждено 1 384 917 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 191 022 человека, а 26 763 – умерли.