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РФ продлила до 2034 года запрет Джемилеву въезжать в Крым

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В оккупированном Крыму в отношении Джемилева открыто уголовное дело.
Мустафа Джемилев
Мустафа Джемилев
facebook.com/mustafa.abduljemil/

Российские власти продлили запрет лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву на въезд в РФ и во временно оккупированный Крым до 2034 года. Об этом сообщает “Крым.Реалии“.

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Из материалов уголовного дела против Джемилева, которые стали известны во время заседания подконтрольного России суда в Армянске, следует, что 5 марта 2019 года ему продлили на 15 лет – до 5 марта 2034 года – запрет на въезд в РФ и во временно оккупированный Крым.

Напомним, что Россия запретила Мустафе Джемилеву въезжать в Крым сразу после его оккупации в 2014 году.

В 2020 году оккупационные власти в отношении лидера крымскотатарского народа открыли уголовное дело, обвиняя его, в том числе, в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

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Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время онлайн-брифинга для делегаций государств-участников ОБСЕ в контексте седьмой годовщины временной оккупации Крыма представила цель, структуру и планы работы “Крымской платформы“.

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Теги: Мустафа Джемилев, Крым, Россия, РФ, оккупанты, оккупационные власти
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