Полицейский участвовал в схеме по отчуждению недвижимости, присваивая документы.

В Крыму сотрудник полиции РФ помогал продавать квартиры умерших одиноких жителей полуострова.

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Об этом сообщает так называемый следственный комитет России по Крыму и Севастополю.

Как установило следствие, полицейский входил в состав преступной группировки, действующей в 2017-18 гг. Группа незаконно присваивала недвижимость, а после продавала на “черном рынке”.

Мошенники торговали квартирами, домами и земельными участками тех, у кого не было наследников. Участковый лично проникал в жилище после смерти хозяина и забирал документы, а после передавал подельникам. Напарники сначала оформляли квадратные метры на себя, а после на покупателя.

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Таким образом группе удалось переоформить несколько квартир и домовладений. Также они смогли продать по поддельным документам один земельный участок сразу двум покупателям. Часть недвижимости им сбыть не удалось.

Полицейского уволили сразу после того, как стало известно о его преступной деятельности. Его взяли под стражу, он в СИЗО. В целом в деле фигурирует 8 человек, 3 из них признали свою вину.

Расследование уже закончилось. Материалы дела передали в “российскую прокуратуру Крыма”. Судьбу мошенников решит суд.

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