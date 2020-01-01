Украина обновила список стран, куда лучше не ездить

Четыре соседние с Украиной страны попали в "красный" список.

В Польше, Венгрии, Словакии и Молдове ситуация хуже, чем в Украине epa.eu

Украина обновила список стран “красной зоны“, где уровень распространения COVID-19 превышает украинские показатели. Обновленный перечень в пятницу, 5 марта, опубликовала пресс-служба Минздрава.

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Так, в обновленный список вошли 54 страны, тогда как неделей ранее их насчитывалось 61. Из списка убрали Парагвай, Аргентину, Сент-Винсент и Гренадины, Панаму, Беларусь, Великобританию, Ирландию, Италию и Португалию.

В то же время из списка “зеленых“ стран в “красную зону“ перешли Болгария и Кипр.

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Среди соседей Украины в “красном“ списке сейчас находятся Словакия, Венгрия, Молдова и Польша. В то же время Беларусь, Россия и Румыния остаются в “зеленом“ списке. Там заболеваемость на 100 тысяч населения пока ниже, чем в Украине.

Напомним, в ВОЗ заявили, что к началу 2022 года пандемия закончится. Один из топ-чиновников организации заявляет, что пандемию удастся побороть к началу следующего года, тогда как другой говорит, что это нереалистично.