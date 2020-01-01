На Сумщине в изнасиловании школьницы заподозрили её отца и дядю

Преступления они совершали несколько лет.

В Сумской области правоохранители сообщили 40-летнему и 43-летнему местным жителям о подозрении в изнасиловании школьницы. Оба её родственники – отец и дядя, сообщила пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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Установлено, что 4 марта в полицию обратилась женщина, заявившая, что к ней приехала родственница – 15-летняя школьница, которая имеет инвалидность.

Женщина заметила повреждения на теле девочки-подростка, и начала выяснять причину их появления. Оказалось, что несколько лет девочку насиловал её отец и его родной брат.

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В ходе следствия факты изнасилования подтвердились. Уголовное дело открыто по ч. 4 и ч. 6 ст. 152 УК Украины. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее стало известно, что в Ровно от попытки самоубийства спасли 16-летнего парня. Он был участником “группы смерти“ в социальной сети. Там ему давали разные задания.