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В Житомире водитель сбил женщину с собаками и сбежал

Комментариев: 2
Пешеход и ее питомцы погибли.
Виновника ДТП разыскивают
Виновника ДТП разыскивают
zt.npu.gov.ua/

В Житомире на ул. Покровской водитель Фольксвагена наехал на женщину, которая шла по “зебре”.

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Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области. Также подробнее об аварии рассказывает ТСН.

Как стало известно, 54-летняя горожанка переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с двумя собаками на поводках. В итоге она и ее питомцы попали под колеса авто и погибли на месте.

Очевидцы говорят, что водитель даже не попытался притормозить. Он врезался в женщину с такой силой, что она отлетела на метров 30.

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После ДТП его виновник скрылся с места. Правоохранители установили личность автомобилиста. Им оказался 29-летний местный житель. По предварительным данным, водитель был за рулем машины своего знакомого.

Транспортное средство нашли в нескольких кварталах от места аварии. Камеры зафиксировали, как водитель выходил из машины. Где сейчас мужчина – неизвестно, его место нахождения устанавливается.

Открыто уголовное производство. Обстоятельства выясняются.

Виновника ДТП разыскивают
Виновника ДТП разыскивают
zt.npu.gov.ua/

Напомним, ранее мы писали, что в Бельгии украинец-водитель фуры погиб в ДТП.

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Теги: дтп, авария, видео, пешеход, Житомир
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    05.03.2021, 14:02
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Найти и живым похоронить в одной могиле.
vweasswerq    05.03.2021, 13:55
Оценка:  -17
vweasswerq
Жаль смертную казнь отменили...
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