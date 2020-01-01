Закарпатье просится в "красную" зону карантина

Чиновники опасаются, что медицинскую систему региона вот-вот постигнет коллапс.

Закарпатская область должна перейти в режим “красной“ карантинной зоны, чтобы избежать коллапса медицинской системы. Об этом в комментарии агентству “Укринформ“ заявил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный.

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“Нынче красная зона Закарпатью просто необходима! Но это будет решать государственная комиссия ТЭБ и ЧС. За последние две недели мы наблюдаем рост заболеваемости. Несмотря на все обращения и предупреждения, самосознание у закарпатцев не повысилось, лучше не стало. Мы даже не остановились на каком-то плато, заболеваемость ежедневно растет“, - сообщил Пшеничный.

Чиновник отметил, что за вчерашний день в регионе выявили 748 новых случаев заболевания, что является абсолютным рекордом для Закарпатья. При этом предыдущий рекорд – 679 случаев коронавируса за сутки – был поставлен днем ранее.

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По мнению Пшеничного, введение “красного“ карантина позволит разорвать цепь распространения вируса в регионе.

Напомним, в Украине могут “покраснеть” еще четыре области. Стало известно, где еще могут ввести усиленный карантин.