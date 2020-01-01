Диалог продолжается, а результат может дать только консолидированная поддержка Украины, рассказал политик.

Ермак объяснил, как США может помочь закончить войну на Донбассе depositphotos.com

Участие США в Нормандском формате и поддержка Украины могут помочь закончить войну на Донбассе. Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге с “Европейским политическим центром“. Его слова передает “Интерфакс-Украина“.

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По словам Ермака, Россия стала вести себя не как участник конфликта, а как модератор. За это США и Евросоюз ввели против страны санкции. Если РФ захочет окончить войну, то есть конкретный план.

“К тому же, если она будет ежедневно слышать об этом от всех, то будет результат, мы остановим войну в центре Европы“, – объяснил политик.

Он также добавил, что Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров.

“Участие США в Нормандской четверке, их принципиальная позиция и поддержка Украины очень важны. Это сыграло бы свою роль в окончании войны на Донбассе“, – отметил глава Офиса президента.

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Как бы то ни было, вопрос о привлечении США к переговорам будет решать именно “Нормандская четверка“. Речь идет не просто об идеях, а о конкретных документах и предложениях, а также плане окончания войны, подытожил Ермак.

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