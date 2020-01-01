Ермак рассказал, когда КСУ ждет перезагрузка

По словам главы ОП, судебная реформа продвигается в нормальном темпе.

Уже в ближайшее время Конституционный Суд сможет работать по обновленному регламенту и в новом составе.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Интерфакс-Украина.

Лидер ОП заявил, что судебная реформа проходит конструктивно, в нормальном рабочем режиме. По его словам, “драйвер” реформы – президент Владимир Зеленский, он дал команду ее запустить.

В скором времени мы сможем говорить о полной перезагрузке Конституционного суда, - отметил Ермак.

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При этом руководитель Офиса президента выразил надежду, что после реформирования работа КСУ начнется уже под руководством нового лидера. Ермак подчеркнул, что отстраненный от должности глава Конституционного Суда Александр Тупицкий полностью себя дискредитировал и бросил тень на ведомство.

Напомним, ранее мы писали, что судьи КСУ поссорились из-за кресла отстраненного Тупицкого.

