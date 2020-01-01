В Минздраве объяснили, когда вакцинируют учителей

Иммунизация педагогов является сверхприоритетным вопросом, рассказал Максим Степанов.

В Минздраве объяснили, когда вакцинируют украинских учителей. Они получат прививку до осени. Об этом рассказал глава ведомства Максим Степанов, выступая в Верховной Раде.

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Так, по словам министра, вопрос вакцинации педагогов является для властей сверхприоритетным. Иммунизация данной категории граждан состоится до начала осени.

“Мы должны это сделать до начала нового учебного года. Так мы и планируем поступить“, – сказал Степанов.

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Он также напомнил, что украинцев вакцинируют по каскадному принципу. Именно по этой причине в стране сейчас наблюдаются низкие темпы иммунизации. Однако показали будут увеличиваться каждый день, согласно плану.

Как сообщалось ранее, по словам Степанова, второй год пандемии коронавируса может оказаться тяжелее первого.