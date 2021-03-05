После падения беглеца с высоты погоня по очевидным причинам прекратилась.

В Бердянске вор спрыгнул с третьего этажа, убегая от полиции

В Бердянске вор спрыгнул с третьего этажа, убегая от полиции

В Бердянске квартирный вор выпрыгнул в окно третьего этажа, когда его на месте преступления застали полицейские. Как сообщает пресс-служба Запорожского областного управления полиции, незадачливый домушник получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

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Около 10 утра в четверг, 4 марта, в полицию Бердянска поступил звонок от горожанки, которая сообщила о проникновении воров в соседнюю квартиру. На указанный адрес прибыли полицейские, которые выяснили, что злоумышленник с помощью отмычки проник в квартиру на третьем этаже многоквартирного дома.

Увидев правоохранителей, вор попытался скрыться с места преступления и выпрыгнул в окно. В результате падения с высоты третьего этажа правонарушитель получил травмы, ему понадобилась помощь медицинской бригады и последующая госпитализация.

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Злоумышленником оказался ранее судимый за корыстные преступления житель Бердянска 1982 года рождения. Теперь ему грозит новое уголовное дело по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – до шести лет тюрьмы.

Напомним, в Мариуполе жестоко убили молодую пару. На телах парня и девушки, 23 и 19 лет соответственно, найдены следы насилия. По данным СМИ, их зарезали.