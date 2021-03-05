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В Бердянске вор спрыгнул с третьего этажа, убегая от полиции

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После падения беглеца с высоты погоня по очевидным причинам прекратилась.
В Бердянске вор спрыгнул с третьего этажа, убегая от полиции
© zp.npu.gov.ua
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В Бердянске вор спрыгнул с третьего этажа, убегая от полиции
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В Бердянске квартирный вор выпрыгнул в окно третьего этажа, когда его на месте преступления застали полицейские. Как сообщает пресс-служба Запорожского областного управления полиции, незадачливый домушник получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

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Около 10 утра в четверг, 4 марта, в полицию Бердянска поступил звонок от горожанки, которая сообщила о проникновении воров в соседнюю квартиру. На указанный адрес прибыли полицейские, которые выяснили, что злоумышленник с помощью отмычки проник в квартиру на третьем этаже многоквартирного дома.

Увидев правоохранителей, вор попытался скрыться с места преступления и выпрыгнул в окно. В результате падения с высоты третьего этажа правонарушитель получил травмы, ему понадобилась помощь медицинской бригады и последующая госпитализация.

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Злоумышленником оказался ранее судимый за корыстные преступления житель Бердянска 1982 года рождения. Теперь ему грозит новое уголовное дело по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – до шести лет тюрьмы.

Напомним, в Мариуполе жестоко убили молодую пару. На телах парня и девушки, 23 и 19 лет соответственно, найдены следы насилия. По данным СМИ, их зарезали.

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Теги: Бердянск, Запорожская область, кража
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Комментариев (2)
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xapi3mat    05.03.2021, 15:40
Оценка:  +2
xapi3mat
один чувак с...издил тысчу км загопровода - хоть бы кто за ним погнался!
СтальнаяКрыса    05.03.2021, 15:26
Оценка:  +3
СтальнаяКрыса
Не правильно прыгал ворюга, надо было головой вниз, тогда бы меньше забот государству было.
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