На Буковине рестораторы бастуют против жесткого каратина

Бизнесмены хотят, чтобы им разрешили работать без ограничений.

В “красных” Черновцах вышли на митинг представители ресторанного бизнеса.

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Об этом сообщил Укринформ, показав фото.

Протестующих собралось немного, примерно сотня. Они пришли к стенам здания областной администрации.

Так как Черновицкая область с 1 марта вошла в “красную” зону, рестораны закрыли. Бизнесмены протестуют, они требуют разрешить им работать.

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Люди просят ослабить карантин, отмечая, что третьего локдауна за год их бизнес уже не переживет. Также предприниматели хотят, чтобы областная власть выбила для них у Кабмина льготы на оплату налогов и аренды, так как ее никто не отменял.

Бизнесмены утверждают, что предлагали скинуться региону на новые койко-места в больницах. А вместо благодарности, по словам рестораторов, в ОГА им предложили уволить сотрудников и поставить их на учет в Центр занятости, тогда, мол, им выплатят соцпомощь.

В Черновцах протестуют против карантина ukrinform.ru

В Черновцах протестуют против карантина ukrinform.ru

Напомним, ранее мы также писал, что Украина обновила список стран, куда лучше не ездить.

