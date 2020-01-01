Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Буковине рестораторы бастуют против жесткого каратина

Комментариев: 0
Бизнесмены хотят, чтобы им разрешили работать без ограничений.
В Черновцах протестуют против карантина
В Черновцах протестуют против карантина
ukrinform.ru

В “красных” Черновцах вышли на митинг представители ресторанного бизнеса.

Читай также: Закарпатье просится в “красную“ зону карантина

Об этом сообщил Укринформ, показав фото.

Протестующих собралось немного, примерно сотня. Они пришли к стенам здания областной администрации.

Так как Черновицкая область с 1 марта вошла в “красную” зону, рестораны закрыли. Бизнесмены протестуют, они требуют разрешить им работать.

Читай также: ВОЗ: К началу 2022 года пандемия закончится

Люди просят ослабить карантин, отмечая, что третьего локдауна за год их бизнес уже не переживет. Также предприниматели хотят, чтобы областная власть выбила для них у Кабмина льготы на оплату налогов и аренды, так как ее никто не отменял.

Бизнесмены утверждают, что предлагали скинуться региону на новые койко-места в больницах. А вместо благодарности, по словам рестораторов, в ОГА им предложили уволить сотрудников и поставить их на учет в Центр занятости, тогда, мол, им выплатят соцпомощь.

В Черновцах протестуют против карантина
В Черновцах протестуют против карантина
ukrinform.ru

В Черновцах протестуют против карантина
В Черновцах протестуют против карантина
ukrinform.ru

Напомним, ранее мы также писал, что Украина обновила список стран, куда лучше не ездить.

Поделись:
Теги: локдаун, протест, митинг, Черновцы, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь