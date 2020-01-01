На Днепропетровщине шестиклассница попала в реанимацию, наглотавшись таблеток

Девочка выпила много обезболивающих.

В Каменском Днепропетровской области ученица шестого класса чуть не умерла, выпив горсть таблеток.

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Об этом сообщает издание 05632.

Уточняется, что 12-летнюю девочку нашли на остановке общественного транспорта на ул. Ивана Франко. Она была без сознания. Прохожие сразу вызвали ей скорую.

Школьницу госпитализировали в больницу Днепра. Всю ночь спасали в реанимации, состояние пациентки удалось стабилизировать.

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Предварительно известно, что ребенок наглотался обезболивающего препарата-спазмолитика. Что его побудило к этому, выясняется.

Ранее две семиклассницы в Боярке приняли по 40 таблеток спазмолитического препарата Дротаверин. Накануне в соцсети они смотрели видео с призывом попробовать этот препарат. Одна из школьниц умерла.

Напомним, также мы писали, что в Ровно выясняют, зачем девочка выпила 40 таблеток “парацетамола“.