На Днепропетровщине шестиклассница попала в реанимацию, наглотавшись таблеток
В Каменском Днепропетровской области ученица шестого класса чуть не умерла, выпив горсть таблеток.
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Об этом сообщает издание 05632.
Уточняется, что 12-летнюю девочку нашли на остановке общественного транспорта на ул. Ивана Франко. Она была без сознания. Прохожие сразу вызвали ей скорую.
Школьницу госпитализировали в больницу Днепра. Всю ночь спасали в реанимации, состояние пациентки удалось стабилизировать.
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Предварительно известно, что ребенок наглотался обезболивающего препарата-спазмолитика. Что его побудило к этому, выясняется.
Ранее две семиклассницы в Боярке приняли по 40 таблеток спазмолитического препарата Дротаверин. Накануне в соцсети они смотрели видео с призывом попробовать этот препарат. Одна из школьниц умерла.
Напомним, также мы писали, что в Ровно выясняют, зачем девочка выпила 40 таблеток “парацетамола“.