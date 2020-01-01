Стало жалко пожилых: На Херсонщине мужчина вернул потерянные пенсии

В полицию с заявлением о пропаже денег обратилась почтальон.

На Херсонщине мужчина вернул полиции сумку с деньгами, узнав, что это пенсии для пожилых людей. Подробности передает пресс-служба Нацполиции.

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В сообщении указывается, что инцидент произошел в одном из сел Верхнерогачицкой территориальной общины. Местный почтальон обратилась к правоохранителям с заявлением, что у нее пропало из сумки около 30 тыс грн пенсий. Она объяснила, что не знает, деньги украли, или же она просто потеряла сумму.

Женщина также рассказала, что маленькая сумка с деньгами могла выпасть на определенной улице, когда она разносила корреспонденцию. Потому полиция отправилась на место и опросила свидетелей.

Потерянных пенсий никто не находил, однако люди видели приезжую машину. Правоохранители установили, что она принадлежит жителю соседнего села.

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Полиция и почтальон отправились к мужчине. Он сначала сказал, что ничего о сумке с деньгами не знает. Но когда мужчине объяснили, что речь идет о пенсиях, а для некоторых пожилых людей это единственный доход, он принес всю сумму.

Как рассказал подозреваемый, он ехал на машине и увидел на дороге сумку. Остановившись, чтобы проверить содержимое, мужчина увидел деньги, потому решил их забрать. О том, что это пенсии, он не знал.

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