На Донбассе снайпер боевиков ранил украинского солдата

Состояние здоровья бойца - тяжелое.

Сегодня, 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела боевиков ранение получил украинский военнослужащий. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки “Восток“.

Читай также: Новый президентский рейтинг: За кого бы голосовали украинцы в марте

Боевики открыли огонь по позициям ВСУ возле Марьинки. Установлено, что работал снайпер боевиков. Один украинский солдат получил ранение. Его оперативно доставили в медицинское учреждение. Там ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

По данным ОТГ “Восток“, состояние здоровья раненого украинского военнослужащего – тяжелое.

На месте происшествия работают представители воинской части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка.

Читай также: Леонид Кравчук выступил за перенос переговоров по Донбассу из Минска

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стали напоминать “театр абсурда“ из-за того, что Россия пытается любыми способами блокировать обсуждение важных вопросов.