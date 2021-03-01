США ввели санкции против Коломойского

Также введены санкции в отношении его жены, дочери и сына.

США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Его обвиняют в коррупционных преступлениях, сообщила “Украинская правда“ со ссылкой на заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена.

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По его словам, Коломойский, возглавляя Днепропетровскую область в 2014-2015 годах, был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали веру общества в демократические процессы в Украине.

Блинкен считает, что действия Коломойского представляют серьезную угрозу для будущего Украины.

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Игорю Коломойскому, в частности, запретили въезжать на территорию Соединенных Штатов. Также правительство США наложило аналогичные санкции на близких родственников украинского олигарха – на его жену Ирину, дочку Анжелику и сына Цви.

Ранее прокуроры США выдвинули обвинения против бывших акционеров “ПриватБанка“ Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за незаконное присвоение ими средств банка для покупки недвижимости в штатах Огайо, Кентукки и Техас.