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Шмыгаль назвал коммерческую цену на СOVID-вакцину

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По мнению премьера, цена будет сопоставима со стоимостью прививки от гриппа.
Шмыгаль озвучил цену на вакцину
Шмыгаль озвучил цену на вакцину
facebook.com/dshmyhal

Стоимость вакцины от коронавируса после ее появления в коммерческой продаже будет составлять 300 до 1200 грн за дозу. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию “Фокус“.

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По мнению главы украинского правительства, слухи о том, что цена вакцины на коммерческом рынке будет достигать тысячи евро, слишком далеко от реальности, и такие цены невозможны.

“Сейчас цена этой вакцины у производителя (Pfizer - ред.) колеблется от $15 до $20. Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, за несколько месяцев конкуренция будет очень высока. Это сбалансирует рынок. Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300-1200 грн, то вакцина от СOVID-19 будет в этих же пределах“, - сказал Шмыгаль

Напомним, в Украине не зарегистрируют российскую COVID-вакцину “Спутник V“. Отказ от препарата объяснил глава Минздрава Максим Степанов во время часа вопросов к правительству.

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Теги: Шмыгаль, коронавирус, вакцина
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