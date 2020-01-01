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СБУ предотвратила вывоз за границу старинных монет на миллион

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Противоправную деятельность организовал коллекционер.
Изъятые старинные монеты
Изъятые старинные монеты
ssu.gov.ua

В Хмельницкой области Служба безопасности Украины предотвратила вывоз в Европу старинных монет XV-XVII веков, которые представляют культурную ценностью. Об этом проинформировала пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, противоправную деятельность организовал местный коллекционер. На международном интернет-аукционе он продавал старинные монеты за границу.

Покупателям монеты он отсылал при помощи сервисов международной почтовой связи. В посылках он указывал выдуманные персональные данные отправителя.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 УК Украины. Во время обыска у подозреваемого изъяли почти 2,5 тысячи старинных монет, которые он планировал переправить за границу. Их цена – более миллиона гривен.

Ранее СБУ предотвратила попытку незаконного вывоза из Украины уникального прижизненного издания “Кобзаря“ Тараса Шевченко. На аукционах в Европе такая книга может стоить 50 тысяч евро.

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Теги: СБУ, старинные монеты, коллекционер, уголовное производство, незаконный вывоз
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