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"Абсурдный и незаконный приговор": Стерненко подал апелляцию

Комментариев: 2
Одесский активист добивается пересмотра приговора первой инстанции.
Сергей Стерненко
Сергей Стерненко
УНИАН

Активист Сергей Стерненко подал апелляцию на судебный приговор, по которому его приговорили к 7 годам лишения свободы по обвинению в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича. Об этом сообщил Телеграм-канал “Sternenko“.

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“Стерненко уже подал апелляцию! Она, среди прочего, приостанавливает вступление приговора в силу (ст. 400 УПК). Требуем немедленного освобождения из-под стражи“, - говорится в сообщении.

В тексте апелляционной жалобы, фотокопия которой прикреплена к сообщению, Стерненко отмечает, что приговор против него носит политически мотивированный характер, является “абсурдным и незаконным“.

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“Судья-коммунист Попревич не осуществил судебное разбирательство полно, его выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, существенно нарушил УПК, а также неправильно применил нормы УК“, - написал активист в апелляции.

Sternenko / Телеграм

Напомним, 23 февраля суд в Одессе приговорил Стерненко к 7 годам тюрьмы по обвинению в похищении и пытках. Приговор вызвал возмущение части украинской общественности и вынудил прокуратуру подробно объясняться по этому делу.

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Теги: Стерненко, активисты, суд
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Комментариев (2)
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mrtdffhher    05.03.2021, 17:13
Оценка:  0
mrtdffhher
Этот гнилой пидopoк в цивилизованной стране(к которым так сильно на словах мечтает приобщиться наша власть),отправился бы в тюрьму за свои"подвиги"до конца своего никчёмного существования.
Курьер    05.03.2021, 17:16
Оценка:  0
Курьер
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