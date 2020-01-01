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В Сумах ввели бесплатный проезд для всех школьников

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Эта льгота будет действовать на постоянной основе.
Сумы
Сумы
facebook.com/smr.gov.ua/

С сегодняшнего дня, 5 марта, в Сумах школьники могут всегда ездить в общественном транспорте бесплатно. Об этом проинформировала пресс-служба городского совета.

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Соответствующее решение сегодня одобрил исполнительный комитет Сумского горсовета.

“Это хороший подарок детям и их родителям, который позволит уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет сумчан“, - сказал мэр Александр Лысенко.

Льготой по ученическому билету будут пользоваться около 30 тысяч школьников Сум. Лысенко подчеркнул, что это постоянная льгота.

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Ранее мы сообщили, что в 2020 году стоимость проезда в украинском городском транспорте подорожала на 7,8% - с 5,1 грн до 5,5 грн. Самая высокая стоимость проезда в прошедшем году была в Киеве - 8,0 грн за билет, а также во Львовской (7,0 грн) и Донецкой (6,8 грн) областях.

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Теги: Сумы, школьники, общественный транспорт, проезд, льготы, бесплатно
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