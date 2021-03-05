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Женщине-врачу, которая погибла в феврале, присвоят Героя Украины

Комментариев: 1
Ольга Глива погибла во время пожара в коронавирусном отделении больницы.
Ольга Глива
Ольга Глива
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Верховная Рада обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом посмертно присвоить звание Герой Украины врачу Ольге Гливе, которая погибла во время пожара в запорожской инфекционной больнице.

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Как сообщает пресс-служба парламента, 254 народных депутата проголосовали за то, чтобы направить главе государства соответствующее обращение.

Напомним, что 26-летняя врач Ольга Глива погибла в ночь на 4 февраля во время пожара в реанимационном отделении областной инфекционной больницы в Запорожье.

По мнению следствия, женщина пыталась спасти жизнь пациентам, которые находились на аппаратах ИВЛ.

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Теги: пожар, медики, смерть, коронавирус, больница, Верховная Рада, Герой Украины
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Комментариев (1)
mrtdffhher    05.03.2021, 17:33
Оценка:  -20
mrtdffhher
Кретины,родителям её лучше помогите.А ей уже без разницы,Герой она,или нет...(((
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