Женщине-врачу, которая погибла в феврале, присвоят Героя Украины

Ольга Глива погибла во время пожара в коронавирусном отделении больницы.

Верховная Рада обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом посмертно присвоить звание Герой Украины врачу Ольге Гливе, которая погибла во время пожара в запорожской инфекционной больнице.

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Как сообщает пресс-служба парламента, 254 народных депутата проголосовали за то, чтобы направить главе государства соответствующее обращение.

Напомним, что 26-летняя врач Ольга Глива погибла в ночь на 4 февраля во время пожара в реанимационном отделении областной инфекционной больницы в Запорожье.

По мнению следствия, женщина пыталась спасти жизнь пациентам, которые находились на аппаратах ИВЛ.