Избивавшая детей стоматолог из Ровно продолжает работать
Детский стоматолог из Ровно, которая трепала маленьких пациентов и била их об кушетку, продолжает работать и дальше. Об этом сообщили местные жители в Facebook.
Читай также: В Бердянске вор спрыгнул с третьего этажа, убегая от полиции
Как указывается в сообщении, кабинет скандального врача открыт. Ведется прием пациентов.
“Скандальная стоматология, владелицу которой подозревают в жестоком обращении с детьми, открыта. На приеме есть пациенты. И зачем разрешение Министерства здравоохранения?“, – говорится в посте в соцсети.
Читай также: Стало жалко пожилых: На Херсонщине мужчина вернул потерянные пенсии
Примечательно, что у обвиняемого стоматолога также нет лицензии на работу. Информацию подтвердили в Минздраве, пообещав провести проверку.
Стоит отметить, что 5 родителей обратились в полицию по поводу физического насилия над их детьми со стороны врача из Ровно. Правоохранители открыли уголовное дело, а также сообщили ей о подозрении.
Ранее сообщалось, что на Сумщине в изнасиловании школьницы подозревают ее отца и дядю.