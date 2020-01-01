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Избивавшая детей стоматолог из Ровно продолжает работать

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Кабинет врача по-прежнему открыт.
Избивавшая детей стоматолог из Ровно продолжает работать
Избивавшая детей стоматолог из Ровно продолжает работать
Фото очевидцев / Facebook

Детский стоматолог из Ровно, которая трепала маленьких пациентов и била их об кушетку, продолжает работать и дальше. Об этом сообщили местные жители в Facebook.

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Как указывается в сообщении, кабинет скандального врача открыт. Ведется прием пациентов.

“Скандальная стоматология, владелицу которой подозревают в жестоком обращении с детьми, открыта. На приеме есть пациенты. И зачем разрешение Министерства здравоохранения?“, – говорится в посте в соцсети.

Фото стоматологии
Фото стоматологии
Фото очевидцев / Facebook

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Примечательно, что у обвиняемого стоматолога также нет лицензии на работу. Информацию подтвердили в Минздраве, пообещав провести проверку.

Стоит отметить, что 5 родителей обратились в полицию по поводу физического насилия над их детьми со стороны врача из Ровно. Правоохранители открыли уголовное дело, а также сообщили ей о подозрении.

Ранее сообщалось, что на Сумщине в изнасиловании школьницы подозревают ее отца и дядю.

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Теги: стоматолог, Ровно, дети, полиция, уголовное дело, врач
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