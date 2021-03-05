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Зеленского просят дать "Героя Украины" лидеру ОУН Коновальцу

Комментариев: 3
Евгений Коновалец – одна из центральных фигур украинского патриотического движения 20-30-х годов.
Евгений Коновалец - участник украинского движения первой половины ХХ века
Евгений Коновалец - участник украинского движения первой половины ХХ века
wikimedia.org

Верховная Рада обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом посмертно присвоить звание Героя Украины главе ОУН, полковнику УНР Евгению Коновальцу. Как сообщает пресс-служба парламента, данную инициативу поддержали 236 депутатов.

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По информации издания “Курс“, на прошлой неделе с аналогичной просьбой к главе государства уже обратились депутаты Ивано-Франковского городского совета и Львовского областного совета.

Следует отметить, что 2021 год в Ивано-Франковской области объявлен годом Евгения Коновальца. В этом году со дня его рождения исполняется 130 лет.

Напомним, женщине-врачу, которая погибла в феврале, присвоят Героя Украины. Ольга Глива погибла во время пожара в коронавирусном отделении больницы.

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Теги: Коновалец, ОУН, Верховная Рада, президент, Герой Украины
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Комментариев (3)
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mrtdffhher    05.03.2021, 17:52
Оценка:  -22
mrtdffhher
Полностью поддерживаю!Но только после того как звание Героя Украины получат Анатолий Оноприенко и Сергей Ткач.
Путин-Xyйло    05.03.2021, 18:13
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Долбойоб, Мы тебя называли!
ВосставшийИзБана    05.03.2021, 19:02
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
2 mrtdffhher

Если этим двум последним и давать героя, то героя россии. Полностью соответствует вашей сути.
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