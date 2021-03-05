Зеленского просят дать "Героя Украины" лидеру ОУН Коновальцу

Евгений Коновалец – одна из центральных фигур украинского патриотического движения 20-30-х годов.

Верховная Рада обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом посмертно присвоить звание Героя Украины главе ОУН, полковнику УНР Евгению Коновальцу. Как сообщает пресс-служба парламента, данную инициативу поддержали 236 депутатов.

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По информации издания “Курс“, на прошлой неделе с аналогичной просьбой к главе государства уже обратились депутаты Ивано-Франковского городского совета и Львовского областного совета.

Следует отметить, что 2021 год в Ивано-Франковской области объявлен годом Евгения Коновальца. В этом году со дня его рождения исполняется 130 лет.

Напомним, женщине-врачу, которая погибла в феврале, присвоят Героя Украины. Ольга Глива погибла во время пожара в коронавирусном отделении больницы.