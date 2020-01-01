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На Донбассе сержанту ВСУ дали 15 лет за убийство

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Преступление произошло в зоне ООС три года назад.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/ato.gp.gov.ua

В Донецкой области суд приговорил сержант ВСУ к 15 годам тюрьмы за убийства прапорщика в зоне проведения операции Объединенных сил. Как сообщает пресс-служба Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере, преступление произошло в 2018 году.

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По данным прокуратуры, осужденный, находясь на военной службе в зоне операции Объединенных сил в городе Торецк, “реализуя свой умысел на насильственные действия в отношении начальника в связи с исполнением им обязанностей по военной службы“, застрелил его из своего огнестрельного оружия.

Кроме этого, приговором суда осужденного лишили воинского звания “сержант“, а также был удовлетворен гражданский иск к осужденному в полном объеме на сумму 1 миллион гривен.

О мотивах и обстоятельствах убийства в Спецпрокуратуре не сообщили.

Напомним, в Днепре 25-летнего жестокого убийцу навсегда лишили свободы. Он совершил несколько тяжких преступлений.

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Теги: ООС, убийство, ВСУ, Донецкая область
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