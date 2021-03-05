ВСУ озвучили свои потери с начала года

В 2021 году количество боевых потерь на Донбассе резко возросло.

С начала года в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погибли 19 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Вооруженных сил на запрос Радио Свобода.

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Так, по данным армии, с начала текущего года по состоянию на 1 марта, в результате боевых действий в Донбассе погибли 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Еще 37 – получили ранения. Кроме того, от небоевых причин в зоне ООС погибли 8 украинских военных.

При этом за время последнего перемирия, которое вступило в силу 27 июля 2020 года, в боевых действиях погибли 15 военных, 58 получили ранения. Небоевые потери за тот же период – 47 человек. При этом в ВСУ не уточнили, сколько из этих небоевых потерь приходится на погибших и сколько – на раненных.

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В целом с начала боевых действий на Донбассе в 2014 года по состоянию на 1 марта текущего года погибли 2675 украинских солдат, 10 188 – получили ранения. Небоевые потери составили 1 175 человек.

Напомним, на днях боевикам “ДНР“ разрешили “ведение упреждающего огня“ по ВСУ. Оккупанты придумали повод для обстрелов позиций ВСУ.