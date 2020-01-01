Ограничения будут рассматриваться в разрезе каждой ОТО, предложил Алексей Данилов.

Местным властям могут разрешить самостоятельно управлять карантином. Заниматься этим будут ОТО (объединенные территориальные общины). С таким предложением выступил секретарь СНБО Алексей Данилов. Его слова передает Укринформ.

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По словам Данилова, у СНБО, как оператора по национальной безопасности и обороне, есть предложение по карантину. А именно, чтобы вопросы карантина и ограничений рассматривались в разрезе каждой ОТО.

Политик напомнил, что по состоянию на сегодняшний день в Украине есть более 1 тыс общин.

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Согласно идее СНБО, оценку эпидемиологической обстановки по общинам будет давать Минздрав. После этого власти уже на месте будут осуществлять ограничительные меры, которые позволили бы остановить распространение на территории ОТО COVID-19, объяснил Данилов.

Ранее сообщалось, что Данилов назвал пророссийские каналы средствами массового уничтожения.