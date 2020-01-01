В "Слуге народа" высказались о санкциях США против Коломойского

Американская сторона дала понять, что с Коломойским нежелательно иметь дело, рассказал Александр Корниенко.

Расследование дел против Игоря Коломойского в Украине продолжится, несмотря на решение США о санкциях. Такое мнение высказал председатель партии “Слуга народа“ Александр Корниенко. Его слова передает “Интерфакс-Украина“.

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По словам Корниенко, введя санкции против Коломойского, США показала, что его не хотят видеть в стране. Кроме того, государство продемонстрировало, что с Коломойским не нужно иметь дел тем, кому важны отношения с США.

“Независимо от того, как будут развиваться события с американскими санкциями, расследование дел, связанных с Коломойским, в Украине продолжится. Это касается и ПриватБанка, и других историй“, – сказал он.

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Что касается остальных олигархов, вроде экс-президента Петра Порошенко и Виктора Медведчука, они должны понимать, что теперь живут по общим правилам, добавил Корниенко. Он также подчеркнул, что деолигархизация является для президента Владимира Зеленского “не пустым словом“.

Ранее сообщалось, что США ввела санкции в отношении Игоря Коломойского, его дочери, сына и жены. Олигарха обвиняют в коррупционных преступлениях.