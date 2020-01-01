В СНБО пообещали России "достойный ответ"

Украина готовится к реакции Кремля на санкции против Медведчука.

Украина даст “достойный ответ“ на любые действия России, которые она может предпринять в связи с введением санкций в отношении нардепа Виктора Медведчука. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью изданию “Укринформ“.

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По словам Данилова, Украина рассматривает несколько сценариев того, какой может быть реакция России. Но для каждого из них будет ответ.

“Мы разрабатываем различные сценарии, и на любые действия России у нас будет достойный ответ. И не только Президента, СНБО, а всего украинского народа“, - заявил Данилов.

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Глава СНБО также прокомментировал обострение ситуации на Донбассе. По его мнению, оно является прямым подтверждением прямого отношения России к войне.

“Обострение ситуации на востоке Украины является прямым подтверждением того, что Российская Федерация имеет прямое отношение к происходящему, что это ее войска, которыми она управляет и которые она направляет на территории Донецкой и Луганской областей. Во-вторых, я точно знаю, что наше войско готово к сопротивлению стране-агрессору в любой точке“, - заявил Данилов.

Напомним, Данилов назвал пророссийские телеканалы средствами массового уничтожения.