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Разумков усилил свою команду главами комитетов, министром Криклием и мэром Кличко, - блогер

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Разумков усилил свою команду главами комитетов, министром Криклием и мэром Кличко, - блогер

На фоне напряженных отношений между Дмитрием Разумковым и Офисом Президента, спикер Верховной Рады начал спешно усиливать своё влияние в парламенте и Кабинете министров.

Об этом сообщил блогер Михаил Шнайдер.

По его словам, прежде Разумков в основном консолидировал вокруг себя депутатов, включая глав комитетов, таких как глава комитета по образованию Сергей Бабак, председатель налогового комитета Даниил Гетьманцев, правоохранительного комитета Денис Монастырский и бюджетного Юрий Аристов.

«Но теперь спикер начал системную кадровую работу с Кабмином. И в зону его влияния уже вошел министр инфраструктуры Владислав Криклий.  Об этом же “почти в открытую“ говорят в кулуарах парламента, так как спикер начал обработку нардепов из профильного комитета, чтобы те не трогали Криклия, несмотря на растущее недовольство его работой», -  отметил Шнайдер.

Помимо этого, Разумков пытается заручиться поддержкой и других политических фигур. Одним из возможных партнеров спикера блогер называет мэра Киева Виталия Кличко, который уже практически вошел в команду спикера.

«Очевидно, что Разумков включил стратегию и готовится показывать зубы в серьезной игре, успешно наращивая политическую мускулатуру», - констатировал Шнайдер.

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Теги: Разумков, Офис президента, Верховная Рада
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