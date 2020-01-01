Под прицелом США. Санкции против Коломойского

США ввели ограничительные меры против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его семьи.

Пока украинский Совет безопасности и обороны взял паузу и на этой неделе никакие санкции не объявлял, его решил подменить американский Госдепартамент. Госсекретарь США оЭнтони Блинкен объявил о введении санкций против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его семьи.

Коломойского объявляют в причастности к “значительной коррупции”.

Корреспондент.net разбирался, что введение этих санкций означает для Украины.

Удар от Госдепа

"Сегодня я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного чиновника Игоря Коломойского за его причастность к серьезной коррупции", - говорится в заявлении Энтони Блинкена.

В Госдепе объяснили, что как руководитель Днепропетровской области с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, подрывавшим верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы. В США считают, что Коломойский использовал свое политическое влияние и официальную власть для личной выгоды.

"Хотя эти санкции основаны на действиях во время его пребывании в должности, я также хочу выразить обеспокоенность постоянными усилиями Коломойского, которые продолжаются и сейчас, по подрыву демократических процессов и институтов в Украине, которые представляют серьезную угрозу ее будущему", - заявил Блинкен.

Санкции также наложили на жену олигарха Ирину Коломойскую, его дочь Анжелику Коломойскую и его сына Израиля Цви Коломойского.

Блинкен подчеркнул, что санкции подтверждают стремление США поддерживать политические, экономические и правовые реформы, которые являются ключевыми для евроатлантического пути Украины, а также не исключил дальнейших санкционных решений в отношении граждан Украины, которые этому препятствуют.

Что за санкции

Коломойскому и членам его семьи запрещен въезд в Соединенные Штаты.

Финансовых санкций против США нет.

“Хотя в США по-прежнему был инструмент блокировки виз, он применялся непублично. Так когда-то забанили визу Ринату Кузьмину. А потом Викторe Шокинe и Юрию Луценко. Но информация была непубличной. Сегодня целый государственный секретарь США публично объявляет о запрете въезда в США, как для олигарха, так и для его семьи. Это беспрецедентный шаг. Он будет иметь последствия для олигарха и его семьи не только в США. Это также сигнал от США всем, кто сотрудничает с Коломойским и покрывает его - они могут быть в списке следующими”, - объясняет решение Госдепа исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Держсекретар Ентоні Блінкен оголосив про особисті санкції проти олігарха Ігоря Коломойського, його дружини Ірини, доньки... Опубликовано Daria Kaleniuk Пятница, 5 марта 2021 г.

При этом, по мнению Каленюк, история с Приватбанком, которым ранее владел Коломойский, в решении Госдепа не упоминается, потому что делу о выведении бизнесменом из банка средств продолжаются суды в США.

Не первые претензии

В 2020 году Министерство юстиции США обвинило Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для покупки офисного здания в Кливленде, штат Огайо.

Минюст США полагает, что для данной покупки были использованы средства, которые Коломойский и Боголюбов мошенническим путем получили из Приватбанка. Часть денег они якобы перевели в США через сеть фиктивных фирм. Министерство настаивает на необходимости проведения суда присяжных.

Также Минюст США выдвинул аналогичные обвинения против Коломойского и Боголюбова из-за коммерческой недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас).

В ведомстве заявили, что все три объекта недвижимости (офисное здание в Луисвилле, известное как PNC Plaza, офисное здание в Далласе, которое ранее было штаб-квартирой компании CompuCom, и офисное здание в Кливленде, известное как 55 Public Square.) «подлежат конфискации в связи с нарушением федерального законодательства об отмывании денег».

В целом, по данным Министерства юстиции США, недвижимость обошлась Коломойскому и Боглюбову в 60 миллионов долларов.