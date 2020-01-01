Расистский крем, крест и группа смерти: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 5 марта 2021 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 5 марта.

Подростков исключили из школы из-за "расистского" средства от угрей. В Киеве на таможне изъяли драгоценный крест.

В Киеве обстреляли автомобили. На Киевщине мужчина из ружья стрелял по односельчанам.

Папа Римский впервые в истории прибыл в Ирак. В Аргентине чиновник привился Спутник V с портретом Путина в руках.

Дочь Синди Кроуфорд снялась полуобнаженной. Никитюк удивила пикантным "снимком на паспорт".

В сети показали обломки взорвавшегося Starship. В Кривом Роге девочка создала в соцсети "группу смерти".

Смотрите также: Уснувшая Кардашьян и метровые кроссовки: фото дня 4 марта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet