Расистский крем, крест и группа смерти: фото дня
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 5 марта.
Подростков исключили из школы из-за "расистского" средства от угрей. В Киеве на таможне изъяли драгоценный крест.
В Киеве обстреляли автомобили. На Киевщине мужчина из ружья стрелял по односельчанам.
Папа Римский впервые в истории прибыл в Ирак. В Аргентине чиновник привился Спутник V с портретом Путина в руках.
Дочь Синди Кроуфорд снялась полуобнаженной. Никитюк удивила пикантным "снимком на паспорт".
В сети показали обломки взорвавшегося Starship. В Кривом Роге девочка создала в соцсети "группу смерти".
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