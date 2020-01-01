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Расистский крем, крест и группа смерти: фото дня

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Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 5 марта 2021 года.
Леся Никитюк и Рафик
Леся Никитюк и Рафик
instagram.com/lesia_nikituk
Cмотрите фотогалерею Расистский крем, крест и группа смерти: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 5 марта.

Подростков исключили из школы из-за "расистского" средства от угрей. В Киеве на таможне изъяли драгоценный крест.

В Киеве обстреляли автомобили. На Киевщине мужчина из ружья стрелял по односельчанам.

Папа Римский впервые в истории прибыл в Ирак. В Аргентине чиновник привился Спутник V с портретом Путина в руках.

Дочь Синди Кроуфорд снялась полуобнаженной. Никитюк удивила пикантным "снимком на паспорт".

В сети показали обломки взорвавшегося Starship. В Кривом Роге девочка создала в соцсети "группу смерти".

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Теги: стрельба, Папа Римский, крушение, соцсети, крем, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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