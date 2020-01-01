Под Киевом детсадовский фотограф снимал детское порно

Мужчина зарабатывал фото и видеосъемкой детских праздников, но также снимал порно с детьми.

В Киевской области детский фотограф занимался распространением детской порнографии. Как сообщает пресс-служба МВД, ему уже сообщили о подозрении.

Читай также: Житель Одесчины осужден за изнасилование пастуха

Расследование началось с того, что в Обуховский райотдел полиции обратилась жительница города Украинка, которая обнаружила в социальных сетях фото своей малолетней дочери в неприличных позах. Заявительница также сообщила полицейским, что фотоснимки мог сделать местный фотограф.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что 48-летний местный житель промышлял фотосъемкой на детских праздниках в дошкольных учреждениях. Мужчина пользовался определенным доверием педагогов, поэтому мог оставаться с детьми наедине, чем и пользовался для принуждения малышей к откровенных фотосессий. Отснятый материал преступник продавал за границу.

Читай также: Насиловал 9-летнюю падчерицу и публиковал всё в Сети: Задержан педофил

Проведя обыски по месту жительства фигуранта, правоохранители обнаружили на электронных носителях фото- и видеофайлы с детьми. Проведенная экспертиза подтвердила, что это порнография.

К настоящему моменту полицейские выясняли, что мужчина вел такую деятельность с 2017 года в трех учебных заведениях города Украинка. Задокументирован 51 факт изготовления, хранения и сбыта детского порно, а также принуждения детей к участию в создании таких материалов.

Читай также: Во Львове судят проповедника-педофила

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 и ч. 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов с участием детей) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до двенадцати лет тюрьмы. Суд отправил подозреваемого под стражу.

Напомним, в Киеве замдиректора школы развращал 10-летнюю девочку. Уголовное дело открыли по ч. 2 ст. 156 УК Украины.