Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Благодарны за поддержку" – ОП о санкциях США против Коломойского

Комментариев: 2
У Зеленского считают решение Белого Дома жестом поддержки со стороны стратегического партнера.
Владимир Зеленский взялся за олигархов, отмечают в ОП
Владимир Зеленский взялся за олигархов, отмечают в ОП
facebook.com/president.gov.ua

Украина продолжит курс на деолигархизацию, который взял президент Владимир Зеленский. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента после объявления в США санкций в отношении Игоря Коломойского.

Читай также: Под прицелом США. Санкции против Коломойского

В Офисе главы государства отметили, что экономическое процветание и евроатлантическая интеграция Украины возможны только при условии преодоления системы, в которой доминируют олигархи.

“Действия Президента Владимира Зеленского говорят сами за себя: за менее чем два года каденции он сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов, без пафосных лозунгов и популизма“, - говорится в сообщении.

Читай также: В “Слуге народа“ высказались о санкциях США против Коломойского

Как подчеркнули в ОП, деолигархизация позволит создать в Украине прозрачную и конкурентную среду, и большие финансовые группы не смогут влиять на политические решения. Решения, принятые в этом направлении укрепят и независимость государства, считают в президентской канцелярии.

“Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности. Мы будем неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером – США“, - отмечают в Офисе президента.

Напомним, ранее сегодня США объявили о введении санкций против Коломойского. Также введены санкции в отношении его жены, дочери и сына.

Поделись:
Теги: США, коррупция, Коломойский, олигархи, санкции, Зеленский, Офис президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Совсемскоро    05.03.2021, 20:26
Оценка:  -21
Совсемскоро
Спасибо , ребята американцы, что преследуете наших граждан.
Брюква_и_Клюква    05.03.2021, 19:58
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
И что? Бубасику нужно срочно наехать на Казломойского, иначе он сам попадет под санкции, как партнер и бывший работник Карабаса. Американцы не идиоты, будут тянуть ниточку до конца
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь