"Благодарны за поддержку" – ОП о санкциях США против Коломойского

У Зеленского считают решение Белого Дома жестом поддержки со стороны стратегического партнера.

Украина продолжит курс на деолигархизацию, который взял президент Владимир Зеленский. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента после объявления в США санкций в отношении Игоря Коломойского.

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В Офисе главы государства отметили, что экономическое процветание и евроатлантическая интеграция Украины возможны только при условии преодоления системы, в которой доминируют олигархи.

“Действия Президента Владимира Зеленского говорят сами за себя: за менее чем два года каденции он сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов, без пафосных лозунгов и популизма“, - говорится в сообщении.

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Как подчеркнули в ОП, деолигархизация позволит создать в Украине прозрачную и конкурентную среду, и большие финансовые группы не смогут влиять на политические решения. Решения, принятые в этом направлении укрепят и независимость государства, считают в президентской канцелярии.

“Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности. Мы будем неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером – США“, - отмечают в Офисе президента.

Напомним, ранее сегодня США объявили о введении санкций против Коломойского. Также введены санкции в отношении его жены, дочери и сына.