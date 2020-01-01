В Луцке отравилась таблетками 13-летняя школьница

Девочке стало плохо и она сама обратилась в медпункт, после чего скорая ее госпитализировала.

Девочка выпила все таблетки, которые были дома Постфактум

В Луцке 13-летняя школьница наглоталась таблеток перед уроками. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 5 марта, говорится в сюжете ТСН.

"Состояние ребенка тяжелое, стабильное. Она не помнит, сколько употребила таблеток. Все, которые были дома, – она приняла", – заявил врач-анестезиолог Степан Пишак.

Причина таких действий девочки не ясна – в школе утверждают, что с ровесниками у девочки были равные отношения, проявлений детской травли не замечали, ее участие в "группах смерти" полицейские не обнаружили.

К слову, на Волыни это уже третий случай отравления подростков за неделю.

Сегодня также сообщалось, что в Каменском школьница отравилась таблетками, ее нашли на остановке. Также недавно сообщалось, что двое подростков покончили с собой. В Одессе 18-летний юноша на глазах у очевидцев выпрыгнул с балкона на 15 этаже. А на Закарпатье повесилась 13-летняя девочка.

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