В РФ освободили украинского политзаключенного

Кремлевский политузник после четырехлетнего заключения в РФ вернулся на родину. Он был задержан в Севастополе и обвинялся в незаконном изготовление взрывного устройства.

В Украину вернулся политический заключенный Кремля Глеб Шаблий, который как "крымский диверсант" провел за решеткой в РФ четыре года. Об освобождении украинца сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более 4 лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ. После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его из Сибири", - написал Кулеба.

Напомним, Шаблий был задержан в Севастополе в 2016 году. В ФСБ России его назвали "диверсантом".

Шаблия приговорили к пяти годам колонии по ч.1 ст.223.1 (незаконное изготовление взрывного устройства) и ч.1 ст.222.1 УК России (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства) на пять лет колонии.

Тем временем в России крымчанину Олегу Приходько дали пять лет тюрьмы за то, что он якобы хотел взорвать российское генконсульство во Львове.

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