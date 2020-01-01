Винница из-за вспышки COVID отправила школьников на каникулы раньше времени
Городские власти Винницы решили отправить школьников на весенние каникулы раньше срока из-за тяжелой эпидемической ситуации в регионе. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает Винница.info со ссылкой на директора департамента образования Винницкого горсовета Оксану Яценко.
Отмечается, что школьники уйдут на каникулы уже в следующий вторник, 9 марта, а вернутся к урокам 16 марта.
"В связи с эпидемической ситуацией, большинством педагогических коллективов и советами общеобразовательных учреждений Винницкой общины принято решение начать весенние каникулы на две недели раньше. Каникулы продлятся с 9 по 15 марта включительно", - сказала Яценко.
Таким образом каникулы в Виннице начнутся и закончатся на две недели раньше времени.
Напомним, накануне в Винницкой области выявили 816 случаев заражения. Больше было только в Киеве.
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