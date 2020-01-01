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Винница из-за вспышки COVID отправила школьников на каникулы раньше времени

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Уже со следующего вторника у винницких школьников начнутся каникулы, которые продлятся до 15 марта включительно.
Винницких школьников отправляют на каникулы раньше времени
Винницких школьников отправляют на каникулы раньше времени
pixabay.com

Городские власти Винницы решили отправить школьников на весенние каникулы раньше срока из-за тяжелой эпидемической ситуации в регионе. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает Винница.info со ссылкой на директора департамента образования Винницкого горсовета Оксану Яценко.

Отмечается, что школьники уйдут на каникулы уже в следующий вторник, 9 марта, а вернутся к урокам 16 марта.

"В связи с эпидемической ситуацией, большинством педагогических коллективов и советами общеобразовательных учреждений Винницкой общины принято решение начать весенние каникулы на две недели раньше. Каникулы продлятся с 9 по 15 марта включительно", - сказала Яценко.

Таким образом каникулы в Виннице начнутся и закончатся на две недели раньше времени.

Напомним, накануне в Винницкой области выявили 816 случаев заражения. Больше было только в Киеве.

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Теги: Винница, школы, каникулы, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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