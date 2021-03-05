Микитася оставили под арестом еще на два месяца

Бывшего президента Укрбуда, которого подозревают в организации похищения адвоката, оставили в СИЗО без права внесения залога.

Шевченковский районный суд Киева продлил до 24 апреля арест экс-президенту корпорации Укрбуд Максиму Микитасю, которого подозревают в организации похищения юриста. Об этом говорится в материалах суда.

"Продлить срок содержания под стражей подозреваемого (Микитася - ред.). Срок действия постановления о содержании подозреваемого под стражей определить продолжительностью до 24 апреля 2021 года включительно", - говорится в постановлении суда.

Решение о продлении ареста без права залога было принято 24 февраля.

Максим Микитась был арестован в зале столичного Шевченковского райсуда 31 декабря 2020 года.

По данным полиции, бывший владелец Укрбуда был заказчиком похищения юриста, который предоставлял ему услуги. В случае доказательства вины Микитасю грозит до семи лет лишения свободы.

Добавим, что ранее Микитась возместил 50 млн гривен ущерба по делу Укрбуда.

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