Микитася оставили под арестом еще на два месяца
Шевченковский районный суд Киева продлил до 24 апреля арест экс-президенту корпорации Укрбуд Максиму Микитасю, которого подозревают в организации похищения юриста. Об этом говорится в материалах суда.
"Продлить срок содержания под стражей подозреваемого (Микитася - ред.). Срок действия постановления о содержании подозреваемого под стражей определить продолжительностью до 24 апреля 2021 года включительно", - говорится в постановлении суда.
Решение о продлении ареста без права залога было принято 24 февраля.
Максим Микитась был арестован в зале столичного Шевченковского райсуда 31 декабря 2020 года.
По данным полиции, бывший владелец Укрбуда был заказчиком похищения юриста, который предоставлял ему услуги. В случае доказательства вины Микитасю грозит до семи лет лишения свободы.
Добавим, что ранее Микитась возместил 50 млн гривен ущерба по делу Укрбуда.
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