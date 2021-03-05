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Микитася оставили под арестом еще на два месяца

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Бывшего президента Укрбуда, которого подозревают в организации похищения адвоката, оставили в СИЗО без права внесения залога.
Максим Микитась остается под стражей
Максим Микитась остается под стражей
Telegram/Максим Микитась

Шевченковский районный суд Киева продлил до 24 апреля арест экс-президенту корпорации Укрбуд Максиму Микитасю, которого подозревают в организации похищения юриста. Об этом говорится  в материалах суда.

"Продлить срок содержания под стражей подозреваемого (Микитася - ред.). Срок действия постановления о содержании подозреваемого под стражей определить продолжительностью до 24 апреля 2021 года включительно", - говорится в постановлении суда.

Решение о продлении ареста без права залога было принято 24 февраля.

Максим Микитась был арестован в зале столичного Шевченковского райсуда 31 декабря 2020 года.

По данным полиции, бывший владелец Укрбуда был заказчиком похищения юриста, который предоставлял ему услуги. В случае доказательства вины Микитасю грозит до семи лет лишения свободы.

Добавим, что ранее Микитась возместил 50 млн гривен ущерба по делу Укрбуда.

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Теги: суд, арест, СИЗО, похищение, укрбуд
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    05.03.2021, 21:25
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Первое впечатление от фото такое, что его утюгом по морде припечатали.
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