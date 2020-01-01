Памятник без головы, Марс и вакцина: фото недели

Яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 1-5 марта 2021 года: чем жила Украина и мир.

Валери Лореда позировала в бикини и сапогах instagram.com/valerieloureda

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 1-5 марта.

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ВСУ приняли на вооружение винтовку Alligator. Зеленский на Донбассе привился от коронавируса.

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