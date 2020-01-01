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В ДТП с полицейским авто под Одессой погиб человек

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На автодороге Киев-Одесса столкнулись патрульное авто Toyota Prius и Hyundai. Погиб человек. Полицейских на время расследования отстранили от выполнения служебных обязанностей.
Обстоятельства ДТП устанавливаются
Обстоятельства ДТП устанавливаются
od.npu.gov.ua

Под Одессой в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля патрульной полиции погиб человек. Травмировано двое, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Сегодня, около 19 часов, на КП Дачное на автодороге Киев-Одесса, произошло столкновение автомобиля Hyundai Sonata со служебным автомобилем Toyota Prius. В результате ДТП пассажир автомобиля Hyundai погиб",- говорится в сообщении.

Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются. Патрульных отстранили от работы. Решается вопрос о правовой квалификации события.

 
 

В Telegram-канале *евый Херсон сообщается, что автомобиль Hyundai Sonata двигался со стороны Одессы в Киев.

"Полиция на разделительной линии хотели развернуться и ехать на вызов в сторону Киева... Соната увидела препятствие, сначала влетела в отбойник, а потом в машину копов", - отмечается в сообщении.

Как мы писали ранее, под Киевом джип сбил подростка на пешеходном переходе. Медики диагностировали у 15-летнего парня открытые переломы обеих ног, его срочно госпитализировали.

До этого ДТП произошло в Ровенской области. В аварии один человек погиб, трое получили травмы. Люди ехали на заработки.

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Теги: Украина, ДТП, смерть, Одесса, авария, полиция, погиб, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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