В ДТП с полицейским авто под Одессой погиб человек
Под Одессой в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля патрульной полиции погиб человек. Травмировано двое, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
"Сегодня, около 19 часов, на КП Дачное на автодороге Киев-Одесса, произошло столкновение автомобиля Hyundai Sonata со служебным автомобилем Toyota Prius. В результате ДТП пассажир автомобиля Hyundai погиб",- говорится в сообщении.
Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются. Патрульных отстранили от работы. Решается вопрос о правовой квалификации события.
В Telegram-канале *евый Херсон сообщается, что автомобиль Hyundai Sonata двигался со стороны Одессы в Киев.
"Полиция на разделительной линии хотели развернуться и ехать на вызов в сторону Киева... Соната увидела препятствие, сначала влетела в отбойник, а потом в машину копов", - отмечается в сообщении.
Cмотрите фотогалерею: В ДТП с полицейским авто под Одессой погиб человек
Как мы писали ранее, под Киевом джип сбил подростка на пешеходном переходе. Медики диагностировали у 15-летнего парня открытые переломы обеих ног, его срочно госпитализировали.
До этого ДТП произошло в Ровенской области. В аварии один человек погиб, трое получили травмы. Люди ехали на заработки.
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