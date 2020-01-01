Во Львове разворачивают два временных госпиталя для COVID больных

Львов разворачивает два временных госпиталя для больных коронавирусом. Такое решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС. Об этом в пятницу, 5 марта. сообщает Львовский городской совет.

"Сегодня мы приняли решение о развертывании двух временных госпиталей. В городских поликлиниках будем увеличивать стационар. Будет принято решение об обустройстве мобильных лабораторий для тестирования, в частности, в аэропорту", - заявил член комиссии.

По словам львовских медиков, болезнь начала прогрессировать гораздо быстрее и агрессивнее.

"Главная задача - обеспечить достаточное количество коек с кислородом. Сейчас в наших больницах есть 1300 мест. Из них 418 уже заняты. На ближайшие недели ставим себе главную задачу - увеличить их количество, насколько это возможно", - говориться в сообщении.

Напомним, что в Украине второй день более 10 тысяч COVID-больных. Количество новых заболевших за сутки более чем в два раза превышает число преодолевших инфекцию.

Напомним, под Ивано-Франковском развернули мобильный госпиталь на 120 коек.

СМИ узнали подробности о первом временном COVID-госпитале