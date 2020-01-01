На КПВВ с Крымом откроют пункт вакцинации от COVID-19
По его словам, при организации этого процесса главное - соблюсти баланс между количеством людей, пересекающим контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), и нагрузкой на специалистов, которые будут проводит вакцинацию.
"Сейчас динамика пересечения КПВВ крайне мизерная, будем откровенны. Где-то в среднем мы говорим о 450 пересечениях в день. Через все три наши КПВВ - "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка", которые расположены на админгранице с Крымом", - пояснил замминистра.
Напомним, в Украине вакцинировали от коронавируса уже 1030 военнослужащих из состава ООС.
Ранее в МОЗ объяснили, когда можно прививать людей от COVID вне очереди. Неиспользованные вакцины подлежат утилизации, говорят в Минздраве и поясняют, как этого избежать.
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