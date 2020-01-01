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На КПВВ с Крымом откроют пункт вакцинации от COVID-19

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Правительство сделает все от него зависящее, "чтобы обеспечить на КПВВ процесс вакцинации в разумных пределах", сообщил Яременко.
COVID-вакцинацию планируют проводить на КПВВ возле Крыма
COVID-вакцинацию планируют проводить на КПВВ возле Крыма
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий
На КПВВ, расположенных на административной границе с оккупированным Крымом, планируют проводить вакцинацию от COVID-19, проинформировал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко. Об этом в пятницу, 5 марта, он сообщил в программе На самом деле: Крым телеканала Дом.

По его словам, при организации этого процесса главное - соблюсти баланс между количеством людей, пересекающим контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), и нагрузкой на специалистов, которые будут проводит вакцинацию.

"Сейчас динамика пересечения КПВВ крайне мизерная, будем откровенны. Где-то в среднем мы говорим о 450 пересечениях в день. Через все три наши КПВВ - "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка", которые расположены на админгранице с Крымом", - пояснил замминистра.

Напомним, в Украине вакцинировали от коронавируса уже 1030 военнослужащих из состава ООС. 

Ранее в МОЗ объяснили, когда можно прививать людей от COVID вне очереди. Неиспользованные вакцины подлежат утилизации, говорят в Минздраве и поясняют, как этого избежать.

Третья волна в Украине. Ожидается жесткий локдаун

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Теги: Крым, вакцина, вакцинация, Коронавирус в Украине, КПВВ
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Источник: korrespondent.net

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