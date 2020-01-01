В НБУ отреагировали на санкции против Коломойского

На данное время уведомлений о банковских запретах относительно олигарха не было, отметили в НБУ.

Заявление, обнародованное Госдепартаментом США в отношении бизнесмена Игоря Коломойского, не содержит информации о санкциях в части банковских операций. Об этом в пятницу, 5 марта, говорится в ответе пресс-службы Нацбанка на запрос НВ Бизнес относительно возможных последствий введения санкций против Коломойского.

"По информации, обнародованной на официальной странице Государственного Департамента США, Игорю Коломойскому и членам его семьи запрещается въезд на территорию США. Информации об ограничениях в части банковских операций, в том числе на территории Украины, приведено не было", - говорится в сообщении Нацбанка.

Игорь Коломойский и ближайшие члены его семьи попали в список санкций США. Украинского олигарха обвиняют в причастности к масштабной коррупции.

Ранее, в Офисе президента поблагодарили Госдеп США за санкций против украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Напомним, сегодня Госдеп США ввел санкции против Коломойского из-за подозрений в коррупции.

Под прицелом США. Санкции против Коломойского

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