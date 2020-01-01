Спецкомиссия проверит все COVID-больницы на Прикарпатье

При этом он добавил, что будет проведена инспекция по всем медучреждениям, на базе которых проходят лечение инфицированные коронавирусом.

Информация о нехватке мест в больницах Ивано=Франковской области для больных коронавирусом не соответствует действительности, заявил председатель ОГА Андрей Бойчук. Об этом в пятницу, 5 марта, он написал на своей странице в Facebook .

"Появилась информация о том, что в Ивано-Франковске отсутствуют больничные койки для больных COVID-19. Сообщаю, что это не соответствует действительности", - подчеркнул Бойчук.

Он подтвердил, что в регионе сложная ситуация с распространением коронавируса, а в некоторые дни количество новых случаев инфицирования доходило до критической отметки.

"Не простую ситуацию обостряла информация о том, что больницы переполнены кое-где на 114%. Облгосадминистрация оперативно отреагировала на эту информацию. Мы заметили в статистических данных, которые предоставляют медицинские учреждения, некоторые несоответствия", - говорится в сообщении.

Председатель ОГА сообщил, что для выяснения ситуации была создана соответствующая комиссия областной государственной администрации. В нее также вошли представители Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины. Основное задание, которое получила комиссия - выяснить причину несовпадения цифр от медучреждений в разных базах данных.

"Сейчас мы не хотим делать громких заявлений. Но, несмотря на полученные данные, областная государственная администрация и правоохранительные органы проведут проверки во всех учреждениях здравоохранения, которые оказывают помощь больным с коронавирусом, чтобы увидеть реальную картину заполнения койко-мест по области", - пообещал Бойчук.

Ранее глава департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный заявил, что в Закарпатье необходимо ввести в красную зону карантина.

Напомним, что в Украине второй день более 10 тысяч COVID-больных. Количество новых заболевших за сутки более чем в два раза превышает число преодолевших инфекцию.