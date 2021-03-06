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Глава Минфина прокомментировал вероятность дефолта в Украине

Комментариев: 2
Украинские власти готовят обновленный Меморандум с Международным валютным фондом. Для получения транша кредита необходимо взять новые обязательства.
Глава Минфина прокомментировал вероятность дефолта в Украине
Глава Минфина прокомментировал вероятность дефолта в Украине
УНИАН

Для дефолта в Украине нет экономических предпосылок. Более того, Минфин даже не рассматривает его вероятность. Об этом в пятницу, 5 марта. заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Глава ведомства добавил, что Киев надеется на дельнейшую программу сотрудничества с МВФ.

Вместе с тем он отметил, что хотелось бы, чтоб транши МВФ выделил еще в прошлом году.

"Дефолта не будет. Дефолт - это политическое решение, а потом только экономическое. Экономических предпосылок я не вижу", - сказал министр.

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Министр также признал, что возможны задержки с выделением транша в этом году, так как МВФ хочет видеть рынок газа и электроэнергии в Украине, а также решение ряда антикоррупционных вопросов.

Ранее стало известно, что Донетчина осталась без тепла. "Нафтогаз" прекратил поставки газа

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Теги: Украина, МВФ, Минфин, дефолт, Марченко
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Комментариев (2)
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СветБобра    06.03.2021, 11:31
Оценка:  +3
СветБобра
В случае дефолта все клоуны пойдут на удобрения. Такого финта народ им не простит 100%.
Евроскептик    06.03.2021, 08:02
Оценка:  +1
Евроскептик
А свою экономику восстанавливать не пробовали?Людям дать рабочие места?Вы же только у самозанятых их маленькие бизнесы отнимаете.
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