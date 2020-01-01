Глава Минфина прокомментировал вероятность дефолта в Украине

Для дефолта в Украине нет экономических предпосылок. Более того, Минфин даже не рассматривает его вероятность. Об этом в пятницу, 5 марта. заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Глава ведомства добавил, что Киев надеется на дельнейшую программу сотрудничества с МВФ.

Вместе с тем он отметил, что хотелось бы, чтоб транши МВФ выделил еще в прошлом году.