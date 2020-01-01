Глава Минфина прокомментировал вероятность дефолта в Украине
Для дефолта в Украине нет экономических предпосылок. Более того, Минфин даже не рассматривает его вероятность. Об этом в пятницу, 5 марта. заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
Глава ведомства добавил, что Киев надеется на дельнейшую программу сотрудничества с МВФ.
Вместе с тем он отметил, что хотелось бы, чтоб транши МВФ выделил еще в прошлом году.
"Дефолта не будет. Дефолт - это политическое решение, а потом только экономическое. Экономических предпосылок я не вижу", - сказал министр.
Министр также признал, что возможны задержки с выделением транша в этом году, так как МВФ хочет видеть рынок газа и электроэнергии в Украине, а также решение ряда антикоррупционных вопросов.
Ранее стало известно, что после работы миссии МВФ зимой требований к Украине стало больше.
Накануне все условия выделения следующего транша озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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