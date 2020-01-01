Украина намерена оштрафовать поставщика китайской вакцины

Компания "Лекхим", которая является представителем Sinovac, сдвигает сроки поставки вакцины в Украину, поэтому власти намерены оштрафовать поставщика за ее несвоевременную поставку. Об этом в пятницу, 5 марта, пишет Reuters со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Игоря Иващенко.

Он отметил, что решение об одобрении использования Sinovac еще не принято.

"Они определенно не соблюдают заявленные сроки. Будут штрафы, которые указаны в контракте", - заявил Иващенко.

Договором определена обязанность контрагента осуществить поставку первой партии в 700 тысяч доз не позднее чем через 30 дней после регистрации вакцины в одной из указанных в перечне стран. Согласно условиям договора о закупке первая партия должна быть передана и принята Украиной не позднее 7 марта.

Кроме того, не менее чем за три рабочих дня до даты поставки поставщик обязан предоставить заказчику свидетельство о регистрации продукции в Украине. Соответствующая регистрация может быть проведена в рамках специальной процедуры, определенной ст. 9-2 ЗУ "О лекарственных средствах".

Напомним, что Лекхим просит изменить способ определения эффективности вакцины. Согласно контракту, для поставок требуется эффективность не менее 70%. Источник издания в Минздраве не исключил, что могут возникнуть проблемы с соблюдением этого критерия.

Напомним, в конце декабря власти Украины заявили, что подписали первый контракт на 1,93 млн вакцин Sinovac. Сумма сделки составляет 964 млн грн.