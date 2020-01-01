В Минэнерго назвали сроки отключения от энергосистемы России

Для ускорения синхронизации следует провести модернизацию энергетической инфраструктуры - генерирующего оборудования и сетей, заявил Витренко.

Объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Беларуси и в 2022 году и перейдет в изолированный режим работы. Об этом в пятницу, 5 марта, сказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко в ходе онлайн-встречи с министром энергетики Литовской Республики Дайнюсом Крейвисом, сообщает прес-служба Министерство энергетики Украины.

"Процесс синхронизации выходит на финишную прямую - в 2022 году ОЭС Украины отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году, произойдет полная синхронизация с ENTSO-E", - подчеркнул глава Минэнерго.

Как отмечается, синхронизация с ENTSO-E обеспечит демонополизацию рынка электроэнергии в Украине и поможет внедрить на нем действенные прозрачные европейские правила и процедуры.

Также, во время встречи обсуждались вопросы синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы, импорт электроэнергии из Беларуси и сотрудничество относительно реализации пилотного проекта производства тепла из биомассы, введения электронной системы торговли.

В начале февраля потребление электроэнергии в Украине выросло до максимальных показателей за шесть лет. Это произошло из-за холодов.

Компенсировать дефицит в энергосети помогла работа Укргидроэнерго, а также импорт электроэнергии из Беларуси и России.

Несмотря на это, импорт электроэнергии в начала 2021 года оказался в два раза ниже, чем в прошлом году.

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