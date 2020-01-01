Под Киевом мужчина снимал и распространял детскую порнографию

Мужчина занимался преступной деятельностью в течение 2017 - 2020 годов в трех учебных заведениях города Украинка в Обуховском районе.

Под Киевом полицейские задержали мужчину, который, работая фотографом, снимал малышей в детских садиках во время праздников, а оставаясь с ними наедине и заставлял малышей раздеваться, после чего распространял этот контент. Об этом в пятницу, 5 марта передали в пресс-службе Национальной полиции Киевской области.

Разоблачить злоумышленника удалось благодаря одной из жительниц города Украинка, которая заметила в сети фото своей малолетней дочери в непристойных позах.

“Женщина решила, что эти кадры мог сделать местный фотограф, и обратилась в Обуховское районное управление полиции”- говорится в сообщении.

Правоохранители установили особу подозреваемого. Им оказался 48-летний местный житель, который на протяжении нескольких лет осуществлял съемки детских праздников в дошкольных учреждениях.

"Пользуясь доверием педагогов мужчина мог оставаться с детьми наедине, заставлял их обнажаться и снимал все на видеокамеру. После этого злоумышленник продавал материалы съемок иностранцу за границу", - рассказали в полиции.

По месту жительства подозреваемого провели обыск, в ходе которого были обнаружены электронные носители информации с файлами с детскими фото и видео. Экспертиза подтвердила, что они являются материалами порнографического содержания.

Правоохранители задокументировали 51 факт изготовления, хранения, сбыта и принуждения к участию в создании материалов порнографического характера малолетних детей.

Задержанный уже сознался полицейским и рассказал, как начал заниматься изготовлением и продажей детской порнографии, а также сколько ему за это платили.

"На меня вышел один иностранец и сам предложил снимать. А откуда он узнал, что я с детьми работаю? Я просто сделал ролик презентационный со своей работой, и он увидел, что я работаю в детских садах. Он прислал инструкцию в электронном виде, что дети должны делать на видео - сидеть в неэтичных позах. 5 долларов он платил за одно видео", - рассказал мужчина.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 и ч. 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса. Ему грозит заключение на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мужчина насиловал 9-летнюю падчерицу и продавал видео в DarkNet. Экспертиза установила, что фото и видеоконтент является детской порнографией. Злоумышленник задержан.

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